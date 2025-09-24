Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Bosch Global Εξυπηρέτηση Πελατών Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Εξυπηρέτηση Πελατών in India στην Bosch Global κυμαίνεται από ₹764K έως ₹1.05M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹828K - ₹982K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹764K₹828K₹982K₹1.05M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.98M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Εξυπηρέτηση Πελατών στην Bosch Global in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹1,045,819. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bosch Global για τον ρόλο Εξυπηρέτηση Πελατών in India είναι ₹763,902.

Άλλοι Πόροι