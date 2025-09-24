Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global Χημικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χημικός Μηχανικός in United States στην Bosch Global κυμαίνεται από $221K έως $309K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$239K - $278K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$221K$239K$278K$309K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χημικός Μηχανικός στην Bosch Global in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $309,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bosch Global για τον ρόλο Χημικός Μηχανικός in United States είναι $221,000.

