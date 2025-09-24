Κατάλογος Εταιρειών
Bosch Global
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Επιχειρησιακές Λειτουργίες

  • Όλοι οι Μισθοί Επιχειρησιακές Λειτουργίες

Bosch Global Επιχειρησιακές Λειτουργίες Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρησιακές Λειτουργίες στην Bosch Global κυμαίνεται από ₹1.35M έως ₹1.89M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bosch Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/24/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹1.46M - ₹1.77M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹1.35M₹1.46M₹1.77M₹1.89M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Επιχειρησιακές Λειτουργίες υποβολές στην Bosch Global για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

₹13.98M

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bosch Global?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Επιχειρησιακές Λειτουργίες προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Bosch Global میں Επιχειρησιακές Λειτουργίες کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ ₹1,886,400 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Bosch Global میں Επιχειρησιακές Λειτουργίες کردار کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ ₹1,349,752 ہے۔

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Bosch Global

Σχετικές Εταιρείες

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι