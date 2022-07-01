Κατάλογος Εταιρειών
BlueHalo
BlueHalo Μισθοί

Ο μισθός της BlueHalo κυμαίνεται από $110,129 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $246,225 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BlueHalo. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $120K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Μηχανικός Υλικού
Median $203K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$110K

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$246K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BlueHalo είναι Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $246,225. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BlueHalo είναι $161,500.

Άλλοι Πόροι