Bluebeam
    Bluebeam is a construction software company that provides solutions for AEC teams to collaborate in real time and manage projects from design to completion on any device, anywhere.

    2002
    510
    $500M-$1B
