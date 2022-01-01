Κατάλογος Εταιρειών
Blue Origin
Blue Origin Μισθοί

Το εύρος μισθών της Blue Origin κυμαίνεται από $90,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $249,312 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο.

$160K

Μηχανολόγος Μηχανικός
L1 $90.6K
L2 $118K
L3 $140K
L4 $184K

Μηχανικός Ποιότητας

Μηχανικός Παραγωγής

Θερμικός Μηχανικός

Μηχανικός CAE

Μηχανικός Λογισμικού
L1 $118K
L2 $144K
L3 $167K
L4 $217K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Συστημάτων

Μηχανικός Υλικού
L1 $103K
L2 $126K
L3 $159K
L4 $223K

Μηχανικός Ενσωματωμένου Υλικού

Αεροδιαστημικός Μηχανικός
L1 $120K
L2 $123K
L3 $160K
L4 $193K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
L2 $117K
L3 $145K
L4 $217K
L5 $238K

Τεχνικός Διαχειριστής Έργου

Διευθυντής Προϊόντος
L3 $151K
L4 $249K
Μηχανικός Υλικών
L2 $120K
L3 $140K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Median $200K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $90K
Διαχειριστής Έργου
Median $146K
Επιχειρησιακές Λειτουργίες
$102K
Χημικός Μηχανικός
$91.5K
Μηχανικός Ελέγχων
$171K
Εταιρική Ανάπτυξη
$246K
Αναλυτής Δεδομένων
$164K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$244K
Οικονομικός Αναλυτής
$154K
Ανθρώπινοι Πόροι
$136K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$198K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$218K
Διευθυντής Προγράμματος
$225K
Προσλήψεις
$99.3K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$150K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$212K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Blue Origin is Διευθυντής Προϊόντος at the L4 level with a yearly total compensation of $249,312. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Origin is $151,333.

