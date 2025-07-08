Blue Cross Blue Shield of Michigan Μισθοί

Ο μισθός της Blue Cross Blue Shield of Michigan κυμαίνεται από $64,521 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $153,326 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blue Cross Blue Shield of Michigan . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025