Blue Cross Blue Shield of Michigan
Blue Cross Blue Shield of Michigan Μισθοί

Ο μισθός της Blue Cross Blue Shield of Michigan κυμαίνεται από $64,521 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $153,326 για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blue Cross Blue Shield of Michigan. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$70.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$74.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$80.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$153K
Μηχανικός Λογισμικού
$64.5K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Blue Cross Blue Shield of Michigan είναι Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $153,326. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Blue Cross Blue Shield of Michigan είναι $74,535.

