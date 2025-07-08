Κατάλογος Εταιρειών
Blue Cross Blue Shield of Arizona
Blue Cross Blue Shield of Arizona Μισθοί

Ο μισθός της Blue Cross Blue Shield of Arizona κυμαίνεται από $102,510 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $128,640 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blue Cross Blue Shield of Arizona. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Αναλογιστής
$119K
Αναλυτής Δεδομένων
$103K
Διαχειριστής Προϊόντος
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Blue Cross Blue Shield of Arizona είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $128,640. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Blue Cross Blue Shield of Arizona είναι $118,641.

