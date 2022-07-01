Κατάλογος Εταιρειών
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Blue Canyon Technologies κυμαίνεται από $85,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $194,025 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blue Canyon Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025

$160K

Μηχανικός Υλικού
$194K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$180K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $85K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$184K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Blue Canyon Technologies is Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,025. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Canyon Technologies is $182,104.

Άλλοι Πόροι