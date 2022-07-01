Blue Canyon Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Blue Canyon Technologies κυμαίνεται από $85,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $194,025 για έναν Μηχανικός Υλικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blue Canyon Technologies . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025