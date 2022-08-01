Blue Apron Μισθοί

Ο μισθός της Blue Apron κυμαίνεται από $140,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $229,643 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blue Apron . Τελευταία ενημέρωση: 8/31/2025