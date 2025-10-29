Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην Bloomreach κυμαίνεται από ₹4.68M ανά year για Software Engineer έως ₹6.13M ανά year για Senior Software Engineer. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in India ανέρχεται σε ₹5.18M. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bloomreach. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
