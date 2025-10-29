Κατάλογος Εταιρειών
Bloomreach
Bloomreach Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in India στην Bloomreach κυμαίνεται από ₹3.17M έως ₹4.33M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bloomreach. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹3.39M - ₹4.1M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹3.17M₹3.39M₹4.1M₹4.33M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bloomreach?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Επιστήμονας Δεδομένων στην Bloomreach in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹4,326,591. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bloomreach για τον ρόλο Επιστήμονας Δεδομένων in India είναι ₹3,170,347.

