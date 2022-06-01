Κατάλογος Εταιρειών
Bloom Energy
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Bloom Energy Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bloom Energy κυμαίνεται από $9,535 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Αναλυτής Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $306,525 για Χημικός Μηχανικός στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bloom Energy. Τελευταία ενημέρωση: 8/21/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$225K
Χημικός Μηχανικός
$307K
Μηχανικός Ελέγχων
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Αναλυτής Δεδομένων
$9.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$119K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$170K
Οικονομικός Αναλυτής
$157K
Μηχανικός Υλικού
$236K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$164K
Πωλήσεις
$289K
Μηχανικός Λογισμικού
$72.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Bloom Energy είναι ο Χημικός Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $306,525. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Bloom Energy είναι $163,815.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Bloom Energy

Σχετικές Εταιρείες

  • Broadcom
  • Box
  • Snowflake
  • Confluent
  • Aurora
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι