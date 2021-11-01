Blockchain.com Μισθοί

Ο μισθός της Blockchain.com κυμαίνεται από $107,529 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $231,985 για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blockchain.com . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025