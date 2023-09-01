Κατάλογος Εταιρειών
Blinkit
Blinkit Μισθοί

Ο μισθός της Blinkit κυμαίνεται από $1,656 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λογιστής στο χαμηλό άκρο έως $84,834 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο.

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $47.8K
Διαχειριστής Προϊόντος
Median $43.2K

Λογιστής
$1.7K
Διοικητικός Βοηθός
$4.8K
Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών
$44K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$24.6K
Αναλυτής Δεδομένων
$20.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$4.4K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$14K
Συχνές Ερωτήσεις

Didžiausią atlyginimą Blinkit gauna Μηχανικός Λογισμικού at the Software Engineer 3 level su metine bendra kompensacija $84,834. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Blinkit yra $29,655.

