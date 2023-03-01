Κατάλογος Εταιρειών
Blinkist
Blinkist Μισθοί

Ο μισθός της Blinkist κυμαίνεται από $49,575 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $165,219 για έναν Αρχηγός Επιτελείου στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blinkist. Τελευταία ενημέρωση: 9/6/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $76.2K
Αρχηγός Επιτελείου
$165K
Ανθρώπινοι Πόροι
$53.4K

Μάρκετινγκ
$49.6K
Διαχειριστής Προϊόντος
$115K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$95.5K
Συχνές Ερωτήσεις

