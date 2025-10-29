Κατάλογος Εταιρειών
Blend360
Blend360 Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Argentina στην Blend360 κυμαίνεται από ARS 59.84M έως ARS 81.92M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Blend360. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

ARS 64.82M - ARS 76.93M
Argentina
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
ARS 59.84MARS 64.82MARS 76.93MARS 81.92M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Blend360?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Blend360 in Argentina φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ARS 81,917,849. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Blend360 για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Argentina είναι ARS 59,835,646.

