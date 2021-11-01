Κατάλογος Εταιρειών
Blend360
Blend360 Μισθοί

Ο μισθός της Blend360 κυμαίνεται από $23,422 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $160,800 για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blend360. Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $23.4K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $31.6K

Μηχανικός Δεδομένων

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $100K

Αναλυτής Δεδομένων
$53.7K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$161K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Blend360 είναι Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $160,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Blend360 είναι $53,730.

