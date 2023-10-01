Κατάλογος Εταιρειών
Blankfactor
Blankfactor Μισθοί

Ο μισθός της Blankfactor κυμαίνεται από $23,623 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Information Technologist (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blankfactor. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$60.3K
Information Technologist (IT)
$181K
Μηχανικός Λογισμικού
$23.6K

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$112K
Συχνές Ερωτήσεις

Άλλοι Πόροι