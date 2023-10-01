Blankfactor Μισθοί

Ο μισθός της Blankfactor κυμαίνεται από $23,623 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $180,900 για έναν Information Technologist (IT) στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blankfactor . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025