Blacklane Μισθοί

Ο μισθός της Blacklane κυμαίνεται από $40,542 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $153,263 για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blacklane . Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025