Blackbaud
Blackbaud Μισθοί

Ο μισθός της Blackbaud κυμαίνεται από $41,650 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλό άκρο έως $223,875 για έναν Ανθρώπινο Δυναμικό στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Blackbaud. Τελευταία ενημέρωση: 11/17/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Staff B $116K
Senior B $136K

Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού

Διευθυντής Προϊόντος
Median $98.1K
Διευθυντής Έργων
Median $106K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $180K
Επιχειρηματικός Αναλυτής
$81.3K
Επιχειρηματική Ανάπτυξη
$62.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$41.7K
Ανθρώπινο Δυναμικό
$224K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Πωλήσεις
$95.7K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.4%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Blackbaud, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 3 ετών:

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.3% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετησίως)

  • 33.4% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.40% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Blackbaud είναι Ανθρώπινο Δυναμικό at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $223,875. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Blackbaud είναι $100,500.

