Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Μισθοί

Το εύρος μισθών της Black Sesame Technologies κυμαίνεται από $85,224 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $193,800 για Μηχανικός Υλικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Black Sesame Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 8/23/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $190K
Μηχανικός Υλικού
$194K
Ανθρώπινοι Πόροι
$85.2K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Black Sesame Technologies είναι ο Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $193,800. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Black Sesame Technologies είναι $190,000.

