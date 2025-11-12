Κατάλογος Εταιρειών
Black & Veatch
Black & Veatch Δομοστατικός Μηχανικός Μισθοί στη United States

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Δομοστατικός Μηχανικός in United States στην Black & Veatch ανέρχεται σε $107K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Black & Veatch. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Black & Veatch
Civil Engineer
Ann Arbor, MI
Σύνολο ανά έτος
$107K
Επίπεδο
4
Βάση
$107K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$0
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
8 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Black & Veatch?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Δομοστατικός Μηχανικός στην Black & Veatch in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $143,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Black & Veatch για τον ρόλο Δομοστατικός Μηχανικός in United States είναι $107,000.

