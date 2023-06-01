Bitvavo Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bitvavo κυμαίνεται από $77,652 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $137,703 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bitvavo . Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025