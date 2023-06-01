Κατάλογος Εταιρειών
Bitvavo
Bitvavo Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bitvavo κυμαίνεται από $77,652 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $137,703 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bitvavo. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Median $104K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Επιστήμονας Δεδομένων
$77.7K
Διευθυντής Προϊόντος
$130K

Διαχειριστής Έργου
$138K
Συχνές Ερωτήσεις

Den høyest betalende rollen rapportert hos Bitvavo er Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level med en årlig total kompensasjon på $137,703.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Bitvavo er $117,110.

Άλλοι Πόροι