Bittrex Μισθοί

Ο μισθός της Bittrex κυμαίνεται από $170,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $232,155 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bittrex . Τελευταία ενημέρωση: 9/12/2025