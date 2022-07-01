BioXcel Therapeutics Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της BioXcel Therapeutics κυμαίνεται από $99,818 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων στο χαμηλό άκρο έως $102,008 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BioXcel Therapeutics. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$99.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$102K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BioXcel Therapeutics είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $102,008. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BioXcel Therapeutics είναι $100,913.

