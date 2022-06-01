Προβολή Ατομικών Στοιχείων Δεδομένων
Biotelemetry (or medical telemetry) involves the application of telemetry in biology, medicine, and other health care to remotely monitor various vital signs of ambulatory patients.
Εγγραφείτε σε επαληθευμένες προσφορές.Θα λάβετε την ανάλυση των λεπτομερειών αποζημίωσης μέσω email. Μάθετε Περισσότερα →
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών ισχύουν.
Προτεινόμενες Θέσεις
Σχετικές Εταιρείες
Άλλοι Πόροι