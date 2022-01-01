Κατάλογος Εταιρειών
Bio-Techne
Bio-Techne Μισθοί

Ο μισθός της Bio-Techne κυμαίνεται από $84,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $157,785 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bio-Techne. Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $84K
Επιστήμονας Δεδομένων
$121K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$158K

Διαχειριστής Προγραμμάτων
$121K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Bio-Techne είναι Μηχανολόγος Μηχανικός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $157,785. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bio-Techne είναι $120,747.

Άλλοι Πόροι