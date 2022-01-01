Bio-Techne Μισθοί

Ο μισθός της Bio-Techne κυμαίνεται από $84,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $157,785 για έναν Μηχανολόγος Μηχανικός στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bio-Techne . Τελευταία ενημέρωση: 10/9/2025