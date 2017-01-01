Κατάλογος Εταιρειών
BiiR
    BiiR specializes in Business Intelligence, focusing on data collection and processing. The company provides expert guidance to help businesses effectively leverage data for future success.

    biir.fr
    Ιστότοπος
    2018
    Έτος Ίδρυσης
    10
    Αριθμός Υπαλλήλων
    $1M-$10M
    Εκτιμώμενα Έσοδα
    Κεντρικά Γραφεία

