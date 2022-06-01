Κατάλογος Εταιρειών
BigBear.ai Μισθοί

Το εύρος μισθών της BigBear.ai κυμαίνεται από $109,450 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $173,865 για Σχεδιαστής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BigBear.ai. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $118K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιτυχία Πελατών
$171K
Επιστήμονας Δεδομένων
$109K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$174K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BigBear.ai είναι ο Σχεδιαστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $173,865. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BigBear.ai είναι $144,363.

Άλλοι Πόροι