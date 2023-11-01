BIC Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BIC είναι ο Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $219,708. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.