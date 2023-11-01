Κατάλογος Εταιρειών
BIC Μισθοί

Το εύρος μισθών της BIC κυμαίνεται από $48,878 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $219,708 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BIC. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Αναλυτής Δεδομένων
$75.9K
Διευθυντής Προγράμματος
$220K
Μηχανικός Λογισμικού
$48.9K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$122K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BIC είναι ο Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $219,708. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην BIC είναι $98,734.

Άλλοι Πόροι