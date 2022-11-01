Κατάλογος Εταιρειών
BHP
BHP Μισθοί

Το εύρος μισθών της BHP κυμαίνεται από $58,621 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πωλήσεις στο χαμηλότερο άκρο έως $194,281 για Λογιστής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BHP. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $103K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Λογιστής
$194K
Εταιρική Ανάπτυξη
$121K

Επιστήμονας Δεδομένων
$128K
Γεωλόγος Μηχανικός
$156K
Μηχανικός Υλικού
$78.5K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$88.5K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$138K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$101K
Διευθυντής Προϊόντος
$142K
Διαχειριστής Έργου
$159K
Πωλήσεις
$58.6K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$94.2K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$181K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at BHP is Λογιστής at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $194,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BHP is $124,515.

