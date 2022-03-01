Κατάλογος Εταιρειών
BharatPe
BharatPe Μισθοί

Ο μισθός της BharatPe κυμαίνεται από $27,528 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $136,774 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της BharatPe. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $27.5K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $50K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$85.5K

Διαχειριστής Έργων
$46.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
$137K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$94.4K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην BharatPe είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $136,774. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BharatPe είναι $67,730.

