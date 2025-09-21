Κατάλογος Εταιρειών
Betterment
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού

Betterment Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in United States στην Betterment ανέρχεται σε $265K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Betterment. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$265K
Επίπεδο
L5
Βάση
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
Μπόνους
$22.5K
Έτη στην εταιρεία
0 Έτη
Έτη εμπειρίας
15 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Betterment?

$160K

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Didžiausias atlyginimų paketas Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού pozicijai Betterment in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $284,700. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Betterment Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού pozicijai in United States yra $234,496.

Άλλοι Πόροι