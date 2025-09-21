Κατάλογος Εταιρειών
Betterment Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην Betterment ανέρχεται σε $126K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Betterment. Τελευταία ενημέρωση: 9/21/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Betterment
Product Designer
New York, NY
Σύνολο ανά έτος
$126K
Επίπεδο
L3
Βάση
$120K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$6K
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
2 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Betterment?

$160K

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Betterment in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $156,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Betterment για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in United States είναι $120,000.

