Bestow Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bestow κυμαίνεται από $34,423 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πολιτικός Μηχανικός στο χαμηλότερο άκρο έως $172,891 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bestow. Τελευταία ενημέρωση: 8/19/2025

Πολιτικός Μηχανικός
$34.4K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$134K
Διευθυντής Προϊόντος
$173K

Μηχανικός Λογισμικού
$125K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Bestow είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $172,891. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Bestow είναι $129,875.

