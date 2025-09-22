Κατάλογος Εταιρειών
Bessemer Venture Partners
Bessemer Venture Partners Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος in United States στην Bessemer Venture Partners κυμαίνεται από $224K έως $319K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bessemer Venture Partners. Τελευταία ενημέρωση: 9/22/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$254K - $289K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$224K$254K$289K$319K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bessemer Venture Partners?

Συχνές Ερωτήσεις

Bessemer Venture Partners in United States में Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $318,600 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Bessemer Venture Partners में Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $224,100 है।

Άλλοι Πόροι