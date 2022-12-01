Berkeley Research Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Berkeley Research Group κυμαίνεται από $62,310 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλότερο άκρο έως $233,825 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Berkeley Research Group . Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025