Berkeley Research Group Μισθοί

Το εύρος μισθών της Berkeley Research Group κυμαίνεται από $62,310 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλότερο άκρο έως $233,825 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Berkeley Research Group. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025

$160K

Σύμβουλος Διαχείρισης
Median $100K
Διοικητικός Βοηθός
$62.3K
Μηχανικός Λογισμικού
$234K

Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$101K

Συνεργάτης

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Berkeley Research Group is Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $233,825. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Berkeley Research Group is $100,250.

