Berkadia Μισθοί

Ο μισθός της Berkadia κυμαίνεται από $9,652 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $201,000 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Berkadia . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025