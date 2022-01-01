Bentley Systems Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bentley Systems κυμαίνεται από $8,861 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλότερο άκρο έως $112,435 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bentley Systems . Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025