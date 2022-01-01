Κατάλογος Εταιρειών
Bentley Systems
Bentley Systems Μισθοί

Το εύρος μισθών της Bentley Systems κυμαίνεται από $8,861 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Τεχνικός Συγγραφέας στο χαμηλότερο άκρο έως $112,435 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Bentley Systems. Τελευταία ενημέρωση: 8/26/2025

Μηχανικός Λογισμικού
Median $88.7K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Πωλήσεις
Median $100K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$49K

Επιστήμονας Δεδομένων
$90.5K
Σύμβουλος Διαχείρισης
$50.6K
Μάρκετινγκ
$78.6K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$25.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$64.3K
Διευθυντής Προϊόντος
$99.2K
Διαχειριστής Έργου
$108K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$99.5K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$112K
Τεχνικός Συγγραφέας
$8.9K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Bentley Systems is Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $112,435. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bentley Systems is $88,740.

