BenQ
BenQ Μισθοί

Το εύρος μισθών της BenQ κυμαίνεται από $21,449 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $32,017 για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BenQ. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $32K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$32K
Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
$25.8K

Διευθυντής Προϊόντος
$21.4K
Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Najvyššie platená pozícia nahlásená v BenQ je Επιχειρησιακός Αναλυτής at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $32,017. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v BenQ je $28,910.

