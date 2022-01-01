Benefitfocus Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Το εύρος μισθών της Benefitfocus κυμαίνεται από $47,760 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $135,675 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Benefitfocus. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $87K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$47.8K
Διαχειριστής Έργου
$83.3K

Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$136K
Συχνές Ερωτήσεις

