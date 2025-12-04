Κατάλογος Εταιρειών
BenchSci
BenchSci Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην BenchSci κυμαίνεται από CA$139K έως CA$190K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της BenchSci. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$108K - $130K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$101K$108K$130K$137K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην BenchSci, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας στην BenchSci φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$189,970. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην BenchSci για τον ρόλο Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας είναι CA$139,202.

