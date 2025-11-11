Κατάλογος Εταιρειών
Bell Integrator
Bell Integrator Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού in Russia στην Bell Integrator ανέρχεται σε RUB 1.31M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bell Integrator. Τελευταία ενημέρωση: 11/11/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Σύνολο ανά έτος
RUB 1.31M
Επίπεδο
Middle
Βάση
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
Μπόνους
RUB 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Bell Integrator?
+RUB 4.78M
+RUB 7.33M
+RUB 1.65M
+RUB 2.88M
+RUB 1.81M
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμβάλλετε

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού στην Bell Integrator in Russia φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 3,201,638. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bell Integrator για τον ρόλο Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού in Russia είναι RUB 1,306,330.

Άλλοι Πόροι