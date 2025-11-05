Κατάλογος Εταιρειών
Bell Integrator Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί στη Moscow Metro Area

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in Moscow Metro Area στην Bell Integrator ανέρχεται σε RUB 1.89M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Bell Integrator. Τελευταία ενημέρωση: 11/5/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Σύνολο ανά έτος
RUB 1.89M
Επίπεδο
Senior
Βάση
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
Μπόνους
RUB 0
Έτη στην εταιρεία
1 Έτος
Έτη εμπειρίας
1 Έτος
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Συμπεριλαμβανόμενοι Τίτλοι

Μηχανικός Frontend Λογισμικού

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA) Λογισμικού

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Bell Integrator in Moscow Metro Area φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή RUB 3,138,099. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Bell Integrator για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in Moscow Metro Area είναι RUB 1,886,014.

