Belcan Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Belcan είναι ο Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $120,600. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.