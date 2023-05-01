BeiGene Μισθοί

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην BeiGene είναι ο Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $188,055. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.