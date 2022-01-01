Κατάλογος Εταιρειών
Bed Bath & Beyond Μισθοί

Ο μισθός της Bed Bath & Beyond κυμαίνεται από $44,775 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πωλήσεις στο χαμηλό άκρο έως $240,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Bed Bath & Beyond. Τελευταία ενημέρωση: 10/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $180K
Διοικητικός Βοηθός
$56.1K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$226K

Επιστήμονας Δεδομένων
$141K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$66.3K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$116K
Διαχειριστής Προϊόντος
$174K
Πωλήσεις
$44.8K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $240K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$199K
Συχνές Ερωτήσεις

