BECU Μισθοί

Το εύρος μισθών της BECU κυμαίνεται από $61,353 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $160,000 για Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BECU. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $160K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$89.8K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$61.4K

Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$98.2K
Διαχειριστής Έργου
$123K
Προσλήψεις
$104K
Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at BECU is Μηχανικός Λογισμικού with a yearly total compensation of $160,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BECU is $101,357.

Άλλοι Πόροι