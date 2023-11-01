BearingPoint Μισθοί

Το εύρος μισθών της BearingPoint κυμαίνεται από $15,112 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $157,400 για Σύμβουλος Διαχείρισης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BearingPoint . Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025