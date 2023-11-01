Κατάλογος Εταιρειών
BearingPoint
BearingPoint Μισθοί

Το εύρος μισθών της BearingPoint κυμαίνεται από $15,112 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $157,400 για Σύμβουλος Διαχείρισης στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της BearingPoint. Τελευταία ενημέρωση: 8/25/2025

$160K

Σύμβουλος Διαχείρισης
Median $157K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $19.5K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$53.8K

Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$56.7K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$15.1K
Διευθυντής Προϊόντος
$46.6K
Διαχειριστής Έργου
$52.9K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$55.4K
The highest paying role reported at BearingPoint is Σύμβουλος Διαχείρισης with a yearly total compensation of $157,400. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BearingPoint is $53,361.

Άλλοι Πόροι